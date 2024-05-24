Dolu yağışı sırasında nelere dikkat edilmeli? Araç kaplama doludan korur mu?

Dolunun oluşması, yükselen hava akımlarının su damlacıklarını taşıdığı üst atmosfer katmanlarındaki soğuk hava tabakalarında gerçekleşir. Bu damlacıklar donarak buz parçalarına dönüşür. Ardından, yüksek rüzgarlar bu buz parçalarını yukarı kaldırır ve tekrar yukarıya doğru taşır. Bu döngü birkaç kez tekrarlandığında, buz parçaları giderek büyür ve ağırlaşır. İşte dolu yağışından korunmanın yollarına dair detaylar…

DOLU YAĞIŞINDAN KORUNMANIN YOLLARI NELER?

Dolu yağışı, bazen araçlarımız için ciddi bir tehlike oluşturabilir. İşte dolu yağışından aracınızı korumanın bazı yolları:

Meteoroloji tarafından açıklanan hava durumunu yakından takip edin. Uyarılara göre aracınızı yağış başlamadan önce daha güvenli bir yere alın.

Aracınızda bir battaniye bulundurun. Dolu yağışına aniden yakalanmanız halinde veya aracınızı kapalı bir alana park edememeniz durumunda üzerini battaniye ile örtün.

Aracınızın paspaslarını kullanabilirsiniz. Dolu yağışı esnasında aracınızın üzerini örtecek bir şey bulamamanız halinde araç içi paspasları ile aracınızın hassas noktalarını kapatarak en az hasarla yağıştan kurtulabilirsiniz.

Park yeri ücreti vermekten kaçınmayın. Dolu yağışı başladığı anda veya başlamadan önce en yakın kapalı otoparka aracınızı çekin. Zira dolu yağışı esnasında oluşacak kaporta ve cam masrafları düşünüldüğünde otopark ücretini önemsemeyeceksiniz.

Dolu yağışı esnasında araçtan çıkmamaya özen gösterin. Ancak yağışın şiddetlenmesi ve camların kırma riski olduğunu hissettiğiniz anda araçtan çıkın ve başınızı korumayı eksik etmeyin.

Dolu, çapları 5-50 mm bazı durumlarda daha büyük olan küresel veya düzensiz buz parçacıklarının yağışıdır. Soğuk hava kütlesinin, sıcak havanın yerini almaya çalıştığı anda genellikle sağanak hattı boyunca meydana gelir. İlkbahar ve yazın ilk aylarında meydana gelen şiddetli oraj ve fırtınalarla beraber dolu görülür.

ARAÇ KAPLAMA DOLUDAN KORUR MU?

Araç kaplamalarının dolu yağışından koruma derecesi, kullanılan malzemenin kalitesine ve dolunun şiddetine bağlı olarak değişebilir. Standart halı, kilim, yorgan ve koruma bezleri gibi evde bulunan malzemelerle yapılan kaplamalar, özellikle büyük ve şiddetli dolu tanelerine karşı tam bir koruma sağlamayabilir. 2017 yılında İstanbul'da yaşanan büyük dolu yağışında, bu tür malzemelerle kaplanmış araçların bile hasar gördüğü gözlemlenmiştir.

Doludan korunmak için özel olarak üretilmiş, doluya dayanıklı brandalar, çadırlar veya fileler gibi ürünler tercih edilmelidir. Bu tür ürünler, aracınızı dolu yağışına karşı daha etkili bir şekilde koruyabilir. Ancak, en güvenilir koruma yöntemi, aracınızı mümkünse kapalı bir otoparkta tutmaktır. Eğer böyle bir imkanınız yoksa ve dolu yağışı bekleniyorsa, aracınızı kalın koruyucu eşyalarla örtmek ve rüzgarın uçurmasını önlemek için ağırlıklar veya iplerle sabitlemek en iyi çözüm olacaktır.