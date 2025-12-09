Bere, eldiven dolapta ne varsa çıkarın! İstanbul'a lapa lapa kar için tarih verildi

Yurt genelinde sıcaklık düşerken İstanbul'da kar yağışının ne zaman başlayacağı merak ediliyor.

İBB'ye bağlı Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanı Ergün Cebeci, kış planlaması toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

SICAKLIKLAR 0'A YAKLAŞACAK

Cebeci'nin açıklamalarına göre Aralık ayı boyunca yağışların mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor. Bu ayın son haftasında sıcaklıkların 0'a yaklaşması bekleniyor.

OCAK AYI BAŞINDA KAR VAR

İstanbul'da ilk karın beklendiği tarih ise ocak ayı. Ocak ayı başında İstanbul'da ilk kar yağışının başlaması bekleniyor. Toplantıda, İBB'nin kış şartlarıyla mücadele için ulaşım, tuzlama ve diğer hazırlıkları da görüşüldü.