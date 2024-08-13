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Dolap Begiri filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Dolap Begiri filmi ne zaman, nerede çekildi? Dolap Begiri filmi gerçek mi?

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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Dolap Begiri filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Dolap Begiri konusu, özeti ve Dolap Begiri oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Dolap Begiri filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Dolap Begiri filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Dolap Begiri filmini izleyecek olanların merak ettiği Dolap Begiri konusu nedir, Dolap Begiri oyuncuları kimler ve Dolap Begiri özeti gibi konuları inceliyoruz.

DOLAP BEYGRİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Ali dürüst bir memurdur. Tayini İstanbul'a çıktıktan sonra, ablası Hacer ve eniştesi Yakup'un yanına taşınır. Eniştesi Yakup ise üç kağıtçının ta kendisidir.

DOLAP BEYGRİ FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

1982 Yılı yapımı olan Dolap Beygiri filmi Alibeyköy, Beyoğlu ve Levent ve Nişantaşı çevrelerinde çekilmiştir.

İlyas Salman - Ali

Şener Şen - Yakup

Yaprak Özdemiroğlu - Ayşe

Ayşen Gruda - Hacer

Şevket Altuğ - Müdür

İhsan Yüce - Emekli memur

Altan Erkekli

Ekrem Dümer

Yusuf Çağatay - Memur

Nuri Tuğ - Haydar

Ali Yalaz - Rıfkı

Yaşar Şener

Osman Demir
Osman Demir
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