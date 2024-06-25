Üye Girişi
Haberler

Dokunmayın Şabanıma filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Dokunmayın Şabanıma filmi ne zaman, nerede çekildi?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Dokunmayın Şabanıma filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Dokunmayın Şabanıma konusu, özeti ve Dokunmayın Şabanıma oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Dokunmayın Şabanıma filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Dokunmayın Şabanıma filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Dokunmayın Şabanıma filmini izleyecek olanların merak ettiği Dokunmayın Şabanıma konusu nedir, Dokunmayın Şabanıma oyuncuları kimler ve Dokunmayın Şabanıma özeti gibi konuları inceliyoruz.

DOKUNMAYIN ŞABANIMA FİLMİ KONUSU NEDİR?

Şoförlük yapan Şaban çapkınlığa meraklı biridir. Ancak kadınları rahatsız ettiği için tutuklanır. Gözaltındayken eski arkadaşı Ökkeş ile karşılaşır. Ökkeş'in babası oğlunu, arkadaşının kızı Oya ile evlendirmek ister. Evlenmek istemeyen Ökkeş, yerine Şaban'ı geçirir. Bu sırada Oya da evleneceği adamı tanımak için evin hizmetçisi ile yer değiştirir. Yer değiştirip Oya'nın evine giden Ökkeş ve Şaban evin hizmetçisi kılığına giren Oya'ya âşık olur. Oya için birbirileriyle zorlu bir mücadeleye gireceklerdir.

DOKUNMAYIN ŞABANIMA FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

YAPIM YILI: 1979

TÜR : KOMEDİ

OYUNCULAR : KEMAL SUNAL, AHU TUĞBA, ERCAN YAZGAN

Dokunmayın Şabanıma filmi İstanbul'da çekilmiştir.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Kemal Sunal Gündem Sinema Kültür Sanat Haberler

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: Asgari ücrete ara zam çalışması yok

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: Asgari ücrete ara zam çalışması yok

 AK Parti'de değişim başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart'ın faturasını 7 il başkanına kesti

AK Parti'de değişim başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart'ın faturasını 7 il başkanına kesti

 Tasarruf tedbirleri varken Bakan Şimşek neden lüks araca biniyor? Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan açıklama var

Tasarruf tedbirleri varken Bakan Şimşek neden lüks araca biniyor? Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan açıklama var

 HÜDA Par'dan tekbirli restoran baskınlarına yönelik açıklama! Hükümete çağrı yaptılar

HÜDA Par'dan tekbirli restoran baskınlarına yönelik açıklama! Hükümete çağrı yaptılar
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title