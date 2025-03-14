Doktor Civanım filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Doktor Civanım filmi ne zaman, nerede çekildi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Doktor Civanım filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Doktor Civanım filmini izleyecek olanların merak ettiği Doktor Civanım konusu nedir, Doktor Civanım oyuncuları kimler ve Doktor Civanım özeti gibi konuları inceliyoruz.

DOKTOR CİVANIM FİLMİ KONUSU NEDİR?

Şehirde bir hastanede hademelik yapan Kemal kendi köyüne döndüğünde bir doktormuş gibi karşılanır. Bu durumu bozmayan Kemal köyün doktoru haline gelir. Ruşen Ağa'nın kızı Sümbül'e aşık olan Kemal'in rakibi İhsan Ağa'nın oğlu Yadigar'dır. Yadigar'la sözlü olan Sümbül de Kemal'i sevmektedir. Ancak Kemal'in sahte doktorluk yaptığı ortaya çıkınca iki sevgili birbirinden ayrılmak zorunda kalır. Çünkü Kemal bu suçtan dolayı tutuklanacaktır.

DOKTOR CİVANIM FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Beykoz. Kemal Sunal'ın başrolünde oynadığı, Bahar Öztan, Ayşen Gruda, Ali Şen, İhsan Yüce, Yadigar Ejder'in eşlik ettiği Doktor Civanım filmi çoğunlukla Arnavutköy ilçesine bağlı olan Boğazköy'de çekildi.

YAPIM YILI: 1983

OYUNCULAR: KEMAL SUNAL, BAHAR ÖZTAN, AYŞEN GRUDA, ALİ ŞEN, İHSAN YÜCEİ YADİGAR EJDER