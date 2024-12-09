Doğu Perinçek hakkına neden soruşturma açıldı, Doğu Perinçek Suriye -Esad hakkında ne dedi ne dedi?

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in katıldığı canlı yayında sarf ettiği Suriye sözleri başını yaktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Özgür Suriye Ordusunu terörist olarak nitelediği ve Beşar Esed rejimini övdüğü gerekçesiyle Perinçek hakkında soruşturma başlattı. Peki, Doğu Perinçek hakkına neden soruşturma açıldı, Doğu Perinçek Suriye -Esad hakkında ne dedi ne dedi?

DOĞU PERİNÇEK HAKKINA NEDEN SORUŞTURMA AÇILDI?

Dün gece yarısı ise başkent Şam'da kontrolü ele geçiren muhalifler, 61 yıllık Baas rejimini çökertirken Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın da ülkeden kaçmasına neden oldu.

Yaşanan gelişmeler büyük ses getirirken katıldığı canlı yayında Suriye'de yaşananlarla ilgili açıklamalarda bulunan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldı.

"BEŞAR ESED REJİMİNİ ÖVÜCÜ SÖZLER SARF ETTİ"

Başsavcılıktan yapılan açıklamada "Vatan Partisi Genel başkanı Doğu Perinçek hakkında 7/12/2024 tarihinde Tv100 isimli medya organında canlı yayın sırasında yapmış olduğu ve Devletimizin genel milli güvenlik politikasına aykırı şekilde, Suriye ülkesinde faaliyet gösteren Özgür Suriye Ordusunu terörist olarak nitelediği ve Beşar Esed rejimini övücü sözleri nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturmaya başlanmıştır" ifadeleri kullandı.