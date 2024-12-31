Doğu Demirkol Kim Milyoner Olmak İster'de kaç TL kazandı, kaçıncı soruya kadar geldi? Doğu Demirkol kimdir?

Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel 2025 programına birbirinden değerli sanatçılar konuk olacak. ATV ekranlarında yılbaşı akşamı yayınlanacak Kim Milyoner Olmak İster programının konukları araştırılıyor. Peki, Doğu Demirkol Kim Milyoner Olmak İster'de kaç TL kazandı, kaçıncı soruya kadar geldi? Doğu Demirkol kimdir?

DOĞU DEMİRKOL KİMDİR?

Aydın Doğu Demirkol (d. 6 Eylül 1988, Ankara), Türk komedyen ve oyuncudur. Yeraldığı Ahlat Ağacı ve Hayat filmlerinin En İyi Uluslararası Film Akademi Ödülü kategorisinde yarışmak üzere Türkiye'nin aday adayı olarak gösterilmesi ile birlikte; Şener Şen, Güven Kıraç, Taner Birsel ve Yılmaz Erdoğan'dan sonra oynadığı 2 filmi birden En İyi Uluslararası Film Akademi Ödülü'ne aday gösterilen 5. oyuncu oldu.

DOĞU DEMİRKOLMİLYONER OLMAK İSTER'DE KAÇ TL KAZANDI?

Doğu Demirkol'un katıldığı Kim Milyoner Olmak İster yılbaşı bölümü henüz başlamadı.

KİM MİLYONER OLMAK HAKKINDA

Kim Milyoner Olmak İster?, yapımını Sera Film Services'in üstlendiği, 2 Ağustos 2011 tarihinden beri atv'de yayımlanan bilgi içerikli Türk yarışma programıdır. Günümüzde, Oktay Kaynarca tarafından sunulan yarışma, Cuma ve Pazar akşamları saat 20.00'de yayımlanmaktadır

Kim Milyoner Olmak İster?, Cumartesi akşamları saat 20.00'de Atv'de yayınlanmaktadır.

Yarışmanın sunucusu Kenan Işık'ın 21 Mart 2014 tarihinde beyin kanaması geçirmesi ve programı sunamayacak olması nedeniyle, sezon sonuna kadar sırasıyla birçok ünlü dostu tarafından sunuldu. Daha sonra Selçuk Yöntem 3 yıl programın sunuculuğunu üstlendi. 2017 yılının Şubat ayından 2019 yılının Haziran ayına kadar Murat Yıldırım programın sunuculuğunu yaptı. 5 Ekim 2019 tarihinden itibaren Kenan İmirzalıoğlu programın sunuculuğunu yapmaktadır.

Eski yarışmanın en büyük ödülü olan 500.000 TL'yi alabilen olmamışken, şu anki büyük ödül olan 1 milyon TL'yi Arda Ayten adlı yarışmacı kazanmıştır.