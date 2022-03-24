Doğalgaz borusu boyanır mı? Doğalgaz borularını boyamak yasak mı?

Doğalgaz borusu boyanır mı, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Doğalgaz borularından geçen gaz yanıcı ve patlayıcı bir gazdır. Bu neden boru hattının TSE uygunluk belgesine ve İGDAŞ yetki kriterlerine uygun olması beklenir. Doğalgaz borularını boyamak yasak mı?

DOĞALGAZ BORUSU BOYANIR MI?

Gaz boruları dayanıklı, gözeneksiz metalden yapılmıştır. Bu özellik, metal için özel olarak üretilmiş asidik aşındırma astarı ile ön işleme tabi tutulmadığı sürece boyalı yüzeyleri reddetmesine neden olur.

Doğalgaz tesisatı öncelikle yetkililer tarafından kontrol edilir. Ardından tesisatın boyanıp boyanmayacağına karar verilir. Örneğin İGDAŞ'ın kendi mühendislerinin gaz açma günü ve saatinde doğalgaz tesisatı yapılmış daire veya iş yerine gelerek doğalgaz borusunun marka ve uygunluk belgelerini görmesi gerekir.

NOT:

Astarlanmamış gaz boruları boyanmamalıdır.

Gaz borularında sıradan baz astarları kullanmayın, aksi takdirde yeni kaplama kırılır.

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