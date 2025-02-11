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DİYARBAKIR HAVA DURUMU | 12 Şubat Diyarbakır'da hava nasıl olacak? Diyarbakır günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

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12 Şubat tarihinde Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak? Diyarbakır için günlük ve 5 günlük hava durumu tahminleri yayınlandı. Peki, 12 Şubat günü Diyarbakır'da hava nasıl? İşte detaylar!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, yağışın gün boyunca etkili olması beklenirken, 13 Şubat'ta sağanak yağış devam edecek. Diyarbakır'da hafta sonuna doğru havanın parçalı bulutlu ve güneşli olması tahmin ediliyor. Peki, 12 Şubat Diyarbakır'da hava nasıl olacak? Diyarbakır günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

DİYARBAKIR'DA HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, 12 Şubat Çarşamba günü Diyarbakır'da hafif yağmur bekleniyor. Sıcaklıkların düşük seyretmesi ve buzlanma riski nedeniyle, özellikle sabah ve akşam saatlerinde sürücülerin ve yayaların dikkatli olması önemlidir.

Diyarbakır'da 12 Şubat 2025 Çarşamba günü yağışlı bir hava bekleniyor. Diyarbakır hava durumu tahminlerine göre, gün içinde hafif yağmur etkili olacak ve sıcaklık en yüksek 4°C, en düşük 1°C olarak ölçülecek. Sabah saatlerinde hafif buzlanma riski bulunduğundan sürücülerin dikkatli olması öneriliyor.

DİYARBAKIR HAVA DURUMU | 12 Şubat Diyarbakır'da hava nasıl olacak? Diyarbakır günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!Meteoroloji Genel Müdürlüğü

DİYARBAKIR 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Diyarbakır'da önümüzdeki günlerde hava sıcaklıkları kademeli olarak artacak. İşte Diyarbakır 5 günlük hava durumu tahmini:

12 Şubat Çarşamba: Hafif yağmur, 1°C / 4°C

13 Şubat Perşembe: Sağanak yağış, 0°C / 5°C

14 Şubat Cuma: Parçalı bulutlu, -3°C / 8°C

15 Şubat Cumartesi: Güneşli, -4°C / 8°C

16 Şubat Pazar: Az bulutlu, -3°C / 10°C

DİYARBAKIR HAVA DURUMU | 12 Şubat Diyarbakır'da hava nasıl olacak? Diyarbakır günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

DİYARBAKIR HAVA DURUMU | 12 Şubat Diyarbakır'da hava nasıl olacak? Diyarbakır günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!
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