2024 – 2025 hac dönemi için beklenen kura sonuçları açıklanmak üzere. Hac ibadetini yapmak isteyen binlerce aday, kura sonuçlarının açıklanacağı tarih için heyecanlanıyor. Diyanet Hac sayfası çöktü mü?

DİYANET HAC SAYFASI ÇÖKTÜ MÜ?

2025 hac kuraları çekildi ancak hac kura sonuçları henüz açıklanmadı. Hac kura sonuçları bu akşam saat 21.00 itibarıyla e-Devlet üzerinden herkesin erişimine sunulacak. Hac ibadetine katılmak isteyen binlerce aday, kura sonuçlarını öğrenmek için e-Devlet sistemine giriş yaparak sorgulama gerçekleştirebilecek.

Diyanet hac sayfasına erişim normal sağlanıyor. Saat 21.00 itibariyle sonuçlar görüntülencektir.