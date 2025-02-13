Disord açıldı mı (SON DAKİKA)? Discord erişim engeli kaldırıldı mı (13 Şubat Perşembe)?

Son dakika haberi: 2024 yılının Ekim ayında erişime kapatılan Discord'un tekrardan erişime açıldığı iddia edildi. Disord açıldı mı? Discord erişim engeli kaldırıldı mı?

DİSORD AÇILDI MI?

Son dakika haberine göre, sosyal medya platformu olan ve daha çok gençlerin iletişim amacıyla kullandığı Discord'un tekrardan erişime açıldığı iddia edildi. Discord 2024 yılının Ekim ayında erişim yasağı ile karşı karşıya gelmişti.

BAKAN URALOĞLU'NDAN DİSCORD ERİŞİM ENGELİ SON DURUM AÇIKLAMASI

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, CNN Türk ekranlarında Fulya Kalfa'nın sorularını yanıtladı. Uraloğlu şunları söyledi:

Roblox ve Discord bizim içerik çıkarma ile ilgili taleplerimizi karşılamış olsalardı onların bir mahkeme kararı sonucunda kapanmaları gerekmeyecekti. Erişime engel konulması gerekmeyecekti. Dolayısıyla bu anlamda bir düzenleme üzerinde çalışıyoruz. Sosyal medya platformlarının dışında zaten bir engel koyalım istemiyoruz. Ama hukuki süreç ile kapanmış olduğu için söyleyeceğimiz bir şey yok. Ancak hukuki bir süreçle tekrar onların açılması söz konusu olacak.