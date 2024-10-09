DISCORD ENGELLENDİ! Discord neden kapatıldı? Son gelişmeler...

Son dönemde artan kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetleri haberleri, sosyal medya platformları ile mesajlaşma uygulamalarının emniyetin dikkatini çekmesine neden oldu. Özellikle Discord isimli uygulamada oluşturulan bazı toplulukların, "dark mizah" adı altında milli ve manevi değerleri hiçe sayarak cinayet, ölüm gibi hassas konular üzerinde dehşet verici ifadeler kullandıkları ortaya çıktı. Kullanıcılar Discord platformunun ne zaman açılacağını merak ediyor. Discord ile ilgili açıklama yapıldı mı? İşte detaylar...

DISCORD NEDEN KAPATILDI?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Discord ve Telegram başta olmak üzere bazı sosyal ağlarda yaşanan siber zorbalığın ortaya çıkmasının ardından, bu ağlarda suç teşkil eden içeriklerle ilgili adli soruşturmaların başlatıldığını duyurmuş, yargı kararlarını uygulamayan sosyal ağ sağlayıcılarına bant daraltma ve erişimin engellenmesi gibi yaptırımların da uygulanacağını açıklamıştı. Bakan Tunç'un açıklamasından kısa bir süre sonra "discord.com 09.10.2024 tarihli ve 2024/12907 D. iş sayılı Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişime engellenmiştir." kararı yayınlandı.

DISCORD ÇÖKTÜ MÜ?

Kullanıcı raporları Discord şirketinde olası problemler var olduğuna işaret ediyor.