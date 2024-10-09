Üye Girişi
Haberler

DISCORD ENGELLENDİ! Discord neden kapatıldı? Son gelişmeler...

DISCORD ENGELLENDİ! Discord neden kapatıldı? Son gelişmeler...
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Popüler iletişim platformu Discord'a Türkiye'den erişim engeli getirildi. Kullanıcılar platforma giriş yapamaz hale geldi. Discord'un neden kapatıldığına dair resmi açıklama yapıldı. Peki, discord neden kapatıldı?

Son dönemde artan kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetleri haberleri, sosyal medya platformları ile mesajlaşma uygulamalarının emniyetin dikkatini çekmesine neden oldu. Özellikle Discord isimli uygulamada oluşturulan bazı toplulukların, "dark mizah" adı altında milli ve manevi değerleri hiçe sayarak cinayet, ölüm gibi hassas konular üzerinde dehşet verici ifadeler kullandıkları ortaya çıktı. Kullanıcılar Discord platformunun ne zaman açılacağını merak ediyor. Discord ile ilgili açıklama yapıldı mı? İşte detaylar...

DISCORD NEDEN KAPATILDI?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Discord ve Telegram başta olmak üzere bazı sosyal ağlarda yaşanan siber zorbalığın ortaya çıkmasının ardından, bu ağlarda suç teşkil eden içeriklerle ilgili adli soruşturmaların başlatıldığını duyurmuş, yargı kararlarını uygulamayan sosyal ağ sağlayıcılarına bant daraltma ve erişimin engellenmesi gibi yaptırımların da uygulanacağını açıklamıştı. Bakan Tunç'un açıklamasından kısa bir süre sonra "discord.com 09.10.2024 tarihli ve 2024/12907 D. iş sayılı Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişime engellenmiştir." kararı yayınlandı.

DISCORD ENGELLENDİ! Discord neden kapatıldı? Son gelişmeler...

DISCORD ÇÖKTÜ MÜ?

Kullanıcı raporları Discord şirketinde olası problemler var olduğuna işaret ediyor.

DISCORD ENGELLENDİ! Discord neden kapatıldı? Son gelişmeler...

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

Sosyal Medya Yılmaz Tunç Soğuk Haber Teknoloji 3-sayfa Türkiye

Discord'a erişim engeli getirildi

Bakan Tunç duyurdu: Discord'a erişim engeli getirildi

 İsrail'in Şam'ı vurmasının ardından İran'dan dikkat çeken açıklama

İsrail'den Suriye'nin kalbine saldırı: Can kaybı artıyor

 Telegram ve Discord'da uygunsuz paylaşım yapan 2 kişi yakalandı

Bakan Yerlikaya böyle duyurdu: Görülecek hesabımız var
TBMM'deki İsrail oturumunun ardından Özgür Özel'den gündem yaratacak açıklama

Özel'den TBMM'de gündem yaratacak açıklama
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Antalya elektrik kesintisi! 9-10 Ekim Muratpaşa, Manavgat, Konyaaltı elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Livakovic Fenerbahçe'den gidecek mi? 8-9 Ekim Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? 8-9 Ekim bugün ve yarın hava durumu nasıl olacak, yağış var mı? İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? Düşüş filmi gerçek mi? Düşüş filmindeki kule gerçek mi? BUSKİ Bursa su kesintisi! 8-9 Ekim Mustafakemalpaşa, Nilüfer, Osmangazi su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İstanbul İSKİ su kesintisi! 8-9 Ekim Esenyurt, Küçükçekmece, Tuzla su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! 8-9 Ekim Aliağa, Bornova, Menderes su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Muratpaşa, Konyaaltı, Kumluca 8-9 Ekim 2024 Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.