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Dilek Taşı Canlı izle! Kanal D Dilek Taşı Final 20. Bölüm tek parça HD ilzeme linki!

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Dilek Taşı dizisi ilk bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla Kanal D ekranlarında yayınlanacak dizi 80'li yıllarda geçen hikâyesiyle merak uyandırıyor. Dilek Taşı Canlı izle! Kanal D Dilek Taşı 20. Bölüm tek parça HD ileme linki!

Senaristliğini Can Sinan'ın, yönetmenliğini ise Altan Dönmez'in üstlendiği Dilek Taşı dizisi için beklenen gün geldi çattı. Dram türünde olan ve birbirinden kaliteli oyuncuların yer aldığı dizi hakkında detaylar merak ediliyor. Kanal D Dilek Taşı 20. Bölüm tek parça HD ileme linki var mı? Dilek Taşı Canlı izle!

DİLEK TAŞI KONUSU NE?

Figen, annesini bulmakta kararlı olduğunu herkese gösteriyor. Diğer taraftan nakil bekleyen ve yaşam savaşı veren Sinan'ın imdadına yine Figen koşuyor. Ancak Figen'in masada kalma ihtimali Mustafa'yı çok korkutuyor. Figen'i çok seven Mustafa, ameliyata girmeden önce ona evlenme teklifi ediyor.

DİLEK TAŞI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Figen, her şeye rağmen Mustafa'nın yanında olacak mı?

Sevda, Macide'ye Kenan ile evleneceğini söyler. Sevda'ya sinirlenen Figen, ona tokat atar. Cemre, Figen'e annesinin geldiğini söyler. Öte yandan Kenan, Aras'ı vurur. Peki Figen, her şeye rağman Mustafa'nın yanında olacak mı?

DİLEK TAŞI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Figen ve Mustafa evleniyor!

Mustafa, Figen'e evlenme teklif ediyor. Figen, Mustafanın teklifini kabul ediyor. Mustafa, beraberindekiler ile Figen'i ailesinden istiyor. Hemen nikah hazırlıkları başlıyor ve Figen ile Mustafa evleniyor.

DİLEK TAŞI CANLI İZLEME LİNKİ VAR MI?

Dilek Taşı dizini Kanal D ekranlarından CANLI olarak izleyebilirsiniz.

DİLEK TAŞI OYUNCULARI

Oyuncular :

  • Salih Bademci,
  • Hazal Subaşı,
  • Ozan Dolunay,
  • Perihan Savaş,
  • Özge Özberk,
  • Teoman Kumbaracıbaşı,
  • Elif Doğan,
  • Çiçek Dilligil,
  • Engin Yüksel,
  • Afra Karagöz
Kaynak: Haberler.com / Gündem

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