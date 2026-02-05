Dilek İmamoğlu'nun ağabeyini gözaltına aldıran ifade! 'Yılan' kod adılı eskort neler anlattı neler

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında, aralarında Dilek İmamoğlu'nun ağabeyi Ali Kaya'nın da bulunduğu 19 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmada itirafçı olarak ifade veren Yasmin Yörük'ün savcılığa sunduğu ek ifadeler dosyaya girdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında bugün eş zamanlı operasyon düzenlendi. Fenomenler ve iş insanlarının da aralarında bulunduğu 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

DİLEK İMAMOĞLU'NUN AĞABEYİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Operasyonda Dilek İmamoğlu'nun ağabeyi Ali Kaya, Bahadır Gürceer ile fenomenler Sevcan Güler, İmren Öztürk, Barış Çalık, Fatoş Derbeder, Melis Yürür ve Damla Kütük'ün de aralarında olduğu 19 şüpheli yakalandı. Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

İTİRAFÇI İFADELERİ DOSYAYA GİRDİ

Sabah'ta yer alan habere göre; soruşturmada itirafçı olan "Yılan" kod adılı eskort Yasmin Yörük'ün savcılığa verdiği ek ifadede, Ali Kaya ile 15 bin dolar karşılığında görüştüğünü söylediği belirtildi. Yörük, ifadesinde, "Ali Kaya bana uyuşturucu madde verdi. Yanımda yüksek dozda uyuşturucu madde kullanıyordu." dedi.

2022 yılında Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Bitez'de görüştüklerini belirten Yörük, cinsel birliktelik yaşadıklarını ve kendisine kokain ve ketamin benzeri maddeler ikram edildiğini ifade etti. Yörük ayrıca, Ali Kaya'nın uyuşturucu madde kullanmadan cinsel ilişki yaşamadığını söylediğini, kendisinden de uyuşturucu kullanmasını istediğini öne sürdü.

Yörük ifadesinin devamında ise, "Hatta bu kişi değişik fanteziler yapmak istedi ben kabul etmedim. Hayatımda yaşadığım en büyük tuhaflıklar bu kişide vardı. İfademde bahsedemeyeceğim sapkınlıkları bu kişide gördüm" dediği ortaya çıktı.