Dilberay kimi öldürdü, neden öldürdü?

Geçmiş yıllarda TV8 ekranlarında yayınlanan 'Yaşamdan Hikayeler' programına konuk olan ünlü türkücü Dilber Ay, canlı yayında hapse neden girdiğini anlatmıştı. Peki, Dilberay kimi öldürdü, neden öldürdü?

DİLBERAY KİMİ ÖLDÜRDÜ, NEDEN ÖLDÜRDÜ?

Dilber Ay, zorlu hayatında yaşadığı acıları ve trajedileri ilk kez 2017 yılında bir televizyon programında paylaştı. Gençlik yıllarında yaşadığı bir olay nedeniyle Almanya'da hapis yattığını açıklayan ünlü türkücü kendisine tecavüz etmeye kalkışan bir adamı öldürdüğünü gözyaşlarıyla itiraf etti. Turne sırasında karşılaştığı bu zor durum karşısında kendini savunmak zorunda kaldığını belirten Dilber Ay, Frankfurt'ta 8 ay 21 gün cezaevinde kaldığını anlattı.