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Dilberay kimdir? Dilberay hayatı ve biyografisi!

Dilberay kimdir? Dilberay hayatı ve biyografisi!
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Yönetmenliğini Ketche'nin yaptığı "Dilberay", zorlu bir yaşam mücadelesi verirken, müziğiyle insanlara ses olan Dilberay'ın hayat hikayesini işliyor. Peki, Dilberay kimdir? Dilberay hayatı ve biyografisi!

Dilberay'ı Büşra Pekin'in canlandırdığı filmin başrollerinde Ayberk Pekcan ile Nursel Köse, Zeliha Kendirci ve Selen Uçer oynadı. Peki, Dilberay kimdir? Dilberay hayatı ve biyografisi!

DİLBERAY KİMDİR?

Dilber Ay, 1956'da Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde dünyaya geldi. Katıldığı ses yarışmasıyla sahne dünyasına adım atan Ay, çok sayıda albüm çıkarttı.

"Hacı Ağa", "Zorunda mıyım?", "Gelmezsen gelme" gibi eserlerle tanınan sanatçı, "Kadere Mahkumlar" televizyon programıyla geniş kitlelere ulaştı.

Oyunculuk yeteneğine de sahip olan Ay, rol aldığı "Beynelmilel" sinema filmiyle 14. Altın Koza Film Festivali'nde "En iyi yardımcı kadın oyuncu" ödülüne değer görüldü.

Ay, "Hayat Sana Güzel" ve "Yol Arkadaşım 2" sinema filimlerinde de rol aldı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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