Dilber Ay, 1 Ocak 1956 tarihinde Kahramanmaraş'ta dünyaya geldi. Maddi imkanlar nedeniyle ilkokulu üçüncü sınıfa kadar okudu. Çocukluk yılları zor geçen Dilber Ay, 13 yaşında evlendirildi ancak evlenmeden önce Düzce'de bir ses yarışmasına katıldı ve birinci seçildi. İlk evliliğini bitirdikten sonra bir kez daha evlenen Dilber Ay, geçtiğimiz yıllarda Flash TV'de yaptığı 'Kadere Mahkumlar' programıyla televizyon yüzü oldu. Peki, Dilberay çocuğu var mı? Dilber Ay'ın çocukları kim?

DİLBER AY'IN ÇOCUĞU VAR MI?

Çocukluk yılları zor geçen Dilber Ay, 13 yaşında evlendirildi ancak evlenmeden önce Düzce'de bir ses yarışmasına katıldı ve birinci seçildi. İlk evliliğini bitirdikten sonra 1998 yılında İbrahim Karakaş ile evlendi. Dilber Ay'ın iki kız ve bir erkek olmak üzere üç çocuğu var ancak iki kızı nüfusta ünlü sanatçının üzerine kayıtlı değildir.

DİLBER AY'IN ÇOCUKLARI KİMDİR?

Dilber Ay'ın Satı ve Filiz adında 2 kızı, Ünal adında bir de oğlu vardır. Dilber Ay'ın Cemo Can isminde de manevi oğlu söylenmektedir.

DİLBER AY'IN HAYATI

Dilber Ay (Dilber Karakaş) Türk halk müziği sanatçısı, söz yazarı ve sunucudur. Kureyşan aşiretine mensup olan Ay, 1 Ocak 1956'da Kahramanmaraş ilinin Pazarcık ilçesinde Yörük ve Kürt bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Kahramanmaraş ilinde ilkokul 3. sınıfa kadar okudu. Ailesi ile birlikte Kahramanmaraş'tan önce Ankara'ya, oradan da Bolu- Düzce taraflarına göç ederek yerleşti. Düzce'de okula devam edemeyip 13 yaşında iken yaşlı bir adamla evlendirildi. Evlenmeden önce Düzce'ye güzel ses aramak için radyocular gelmişti. Gönül Gel Seninle Muhabbet Edelim türküsünü söyledi ve düzenlenen güzel ses yarışmasında birinci oldu. İki çocuk annesi olduktan bir müddet sonra evlendiği kişiden ayrıldı. Radyoda tanındıktan sonra 24 albümü oldu. Almanya'da iki kere hapis yattı. Flash TV'nin Kadere Mahkûmlar adlı programın sunuculuğunu yapmaktaydı.

Memleketi Pazarcık, Kahramanmaraş'tan göçerek Düzce'ye yerleşen bir ailenin kızı olan Dilber Ay çok küçük yaşta kendisinden yaşça büyük evlendirildiği bir adamdan iki kız çocuk sahibi olmuştur. İkinci evliliğini 1998 yılında kendisinden 15 yaş küçük İbrahim Karakaş ile yapmıştır. Yaşamını Düzce'de bulunan ikametinde geçiren sanatçı Dilber Ay, ayak tırnağını keserken iltihap kaparak Ankara'daki bir hastanede 29 Nisan 2019'da 63 yaşında vefat etmiştir. Cenazesi 30 Nisan 2019'da Düzce'ye getirilerek buradaki şehir mezarlığı'nda toprağa verilmiştir.

ALBÜMLERİ

• Dilberay - Dilberay (1974)

• Dilberay - 3 - Türküola (1975)

• Dilberay - Meyrik (1981)

• Dilberay - HazaL (1986)

• Dilberay - Barak Muhabbeti 1 (1987)

• Dilberay - Barak Muhabbeti 2 (1988)

• Dilberay - Postaci Emmi (1990)

• Dilberay - Oturak Havaları (1990)

• Dilberay - Yandim Eyvah (1993)

• Dilberay - Dağlar Oy (1993)

• Dilberay - Bırak Ona Da Dokunma (1994)

• Dilberay - Kisi Bitmez Daglarimin (1995)

• Dilberay - Barak Kızı (1996)

• Dilberay - Ölesen Gelin (1999)

• Dilberay - Sürdüler Beni - Sen Tasmisin Demirmi (2000)

• Dilberay - Bırakmadı Sevdan Beni - Yabancı (2001)

• Dilberay - Oturdum Mezar Taşına (2002)

• Dilberay - Maraşlı Gelin (2004)

• Dilberay - Hasrete Koştuk (2005)

• Dilberay - Alıp Başımı Gideyim (2005)

• Dilberay - Hacı Ağa (Sarı Sabahlık) (2007)

• Dilberay - Ellerin Olmus (2008)

• Dilberay - Ötme Bülbül (2009)

• Dilberay - Be Zalim - İtfaiyeci (2010)

• Dilberay - Darıldım Sana (2011)

• Dilberay - Yasmı Varda Mahallede (2019)

FİLMOGRAFİSİ

• Beynelmilel (Arzum) - 2006

• Hayat Sana Güzel - 2014

• Mazlum Kuzey - 2014

• Figüran - 2015

• Yol Arkadaşım - 2017

• Yol Arkadaşım 2 - 2018