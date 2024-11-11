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Dilber Ay kaç yaşında öldü?

Dilber Ay kaç yaşında öldü?
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Zorlu bir yaşam hikayesi olan sanatçının hayatı, 2021 yılında 'Dilberay' filminde anlatıldı. 2019 yılında hayatını kaybeden şarkıcının hayat hikayesi merak konusu oldu. Peki, Dilber Ay kaç yaşında öldü?

Türk halk müziği-arabesk şarkıcısı Dilber Ay'ın hayatı merak konusu oldu. 1981'de söylediği 'Meyrik' türküsüyle ünlenen Dilber Ay, 'Tavukları Pişirmişem', 'Zorunda mıyım ve 'Çavreşamın' gibi şarkılarla tanınıyor. Peki, Dilber Ay kaç yaşında öldü?

DİLBER AY KAÇ YAŞINDA ÖLDÜ?

Memleketi Pazarcık, Kahramanmaraş'tan göçerek Düzce'ye yerleşen bir ailenin kızı olan Dilber Ay çok küçük yaşta kendisinden yaşça büyük evlendirildiği bir adamdan iki kız çocuk sahibi oldu. İkinci evliliğini 1998 yılında kendisinden 15 yaş küçük İbrahim Karakaş ile yaptı. Yaşamını Düzce'de bulunan ikametinde geçiren sanatçı Dilber Ay geçirdiği kalp krizi sonucu 29 Nisan 2019 tarihinde Ankara'daki bir hastanede 63 yaşında hayata veda etti. Dilber Ay'ın cenazesi 30 Nisan 2019'da Düzce'ye getirilerek şehir mezarlığında toprağa verildi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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