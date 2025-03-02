Sosyal medya fenomeni ve iş insanı Dilan Polat ile eşi Engin Polat, 2 Mart 2025 tarihinde sosyal medyada paylaştıkları bir video nedeniyle "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçlamasıyla gözaltına alındı. Bu olayın ardından "Dilan Polat tutuklandı mı?", "Engin Polat olayı nedir?", "Dilan Polat son dakika gelişmeleri" gibi sorular merak konusu oldu. Peki, Dilan Polat tutuklandı mı? Dilan ve Engin Polat olayı nedir?

DİLAN POLAT VE ENGİN POLAT OLAYI NEDİR?

?Sosyal medya fenomeni ve iş insanı Dilan Polat ile eşi Engin Polat, 2 Mart 2025 tarihinde, sosyal medyada paylaştıkları bir video nedeniyle "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Dilan ve Engin Polat çifti, daha önce de kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarıyla gündeme gelmişti. Bu kapsamda, İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonlarda, çiftin de aralarında bulunduğu toplam 24 kişi gözaltına alınmıştı.