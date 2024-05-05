Dilan Polat öldü mü? Dilan Polat yaşıyor mu, sağlık durumu nasıl?

Sosyal medya platformlarında Dilan Polat'ın arkadaşı Canan Toprak, çarpıcı iddialarda bulundu. Toprak, Dilan Polat'ın kendisine zarar verdiğini belirterek, "Kolları, yüzü, bacakları her yeri kesik, kendini öldürmeye çalışıyor" dedi. Peki, Dilan Polat öldü mü? Dilan Polat yaşıyor mu, sağlık durumu nasıl?

DİLAN POLAT ÖLDÜ MÜ?

Nihal Candan, dolandırıcılık ve kara para aklama gibi suçlamalarla tutuklanan Candan kardeşlerden biriydi. Ancak, geçtiğimiz günlerde sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilmişti. Candan'ın, sağlık sorunlarından dolayı 37 kiloya kadar düşmesi ve kuaföre gidip sokaklarda dolaşması, kamuoyunda büyük tepkilere neden olmuştu. Candan kardeşler, 13 kişiyi 10 milyon TL dolandırdıkları iddiasıyla tutuklanmıştı. Ardından, Dilan Polat hakkında da bir iddia ortaya atıldı. Buna göre Dilan Polat'ın yaşadığı bilinmektedir.