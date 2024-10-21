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DİLAN POLAT GÖZALTINA MI ALINDI? Dilan Polat ve Sıla Doğu neden gözaltına alındı?

DİLAN POLAT GÖZALTINA MI ALINDI? Dilan Polat ve Sıla Doğu neden gözaltına alındı?
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Dilan Polat gözaltına mı alındı? Dilan Polat neden tutuklandı? Dilan Polat ve Sıla Doğu neden gözaltına alındı? İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Beşiktaş'taki bir gece kulübünde çekilen görüntüler nedeniyle "hayasızca hareketler" suçundan re'sen soruşturma başlattığı Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu gözaltına alındı. Dilan Polat ve Sıla Doğu olayı nedir?

Dilan Polat ve Sıla Doğu neden gözaltına alındı? Dilan Polat ve Sıla Doğu, sahnede dudak dudağa öpüşmelerinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Dilan Polat tutuklandı mı? Dilan Polat ve Sıla Doğu neden gözaltına alındı? Detaylar haberimizdedir...

DİLAN POLAT GÖZALTINA MI ALINDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Dilan Polat ve Sıla Doğu hakkında Beşiktaş'taki bir gece kulübünde çekilen görüntüler nedeniyle "hayasızca hareketler" suçundan re'sen soruşturma başlattı. Yapılan incelemelerin ardından, her iki isim gözaltına alındı.

DİLAN POLAT GÖZALTINA MI ALINDI? Dilan Polat ve Sıla Doğu neden gözaltına alındı?

DİLAN POLAT NEDEN TUTUKLANDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında basın yayın organlarında çıkan haberler, sosyal medya platformlarındaki videolar incelendi. Polat ve Doğu kardeşler hakkında TCK'nın 225. maddesinde düzenlenen 'Hayasızca hareketler' suçundan re'sen soruşturma başlatıldı. Dilan Polat ve Sıla Doğu ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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