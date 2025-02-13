İstanbul'da 9 belediyeye yönelik gerçekleştirilen terör operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheli, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.. Soruşturmada; Sancaktepe Belediyesi'nin CHP'li Meclis üyesi Elif Gül'ün kızının PKK ile bağlantılı olduğu ortaya çıktı. Servis edilen fotoğraflarda meclis üyesi ve eşinin de kızlarını PKK'nın kampında ziyaret ettiği görüldü. Dilan Gül kimdir? Elif Gül'ün kızı Dilan Gül kimdir?

ELİF GÜL'ÜN KIZI DİLAN GÜL KİMDİR?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; terör örgütü PKK/KCK'nın Halkların Demokratik Kongresi yapılanmasında faaliyet gösterdiği tespit edilen şüphelilerin, "Emek Meclisi Üyesi", "İlçe Meclisi Üyesi", "Kadın Meclisi Üyesi", "Genel Meclis Üyesi", "Kültür Sanat Komisyonu Üyesi" ve "Delege Üyesi" gibi unvanlarla belediyelere yerleştirildiği belirlendi. Bu tespit üzerine 12 ilçede eş zamanlı operasyon düzenlendi ve gözaltına alınan 10 şüphelinin adliyedeki işlemleri devam ediyor.

Şüphelilerden Sancaktepe Belediyesi CHP'li Meclis Üyesi Elif Gül'ün kızı Dilan Gül'ün PKK terör örgütü içerisinde faaliyette bulunduğu tespit edildi. Elif Gül'ün eşi Fethi Ahmet Gül ile birlikte dağ kadrosundaki kızı Dilan Gül'ü ziyaret ettiği belirlendi.

Dilan Gül'ün halen "terör örgütü üyesi" olmak suçundan arandığı anlaşıldı.