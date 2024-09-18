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Dilan Çıtak uçakta neden kavga etti, polise ne dedi?

Dilan Çıtak uçakta neden kavga etti, polise ne dedi?
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Türk Hava Yolları'nın Bodrum-İstanbul seferini yapan uçakta bulunan İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Dörter ile kedisi için kendisini uyaran kabin memuru karakolluk oldu. Uçak İstanbul Havalimanı'na iniş yapmasının ardından kabin memurları, Dilan Çıtak Dörter'den şikayetçi oldu. Peki, Dilan Çıtak uçakta neden kavga etti, polise ne dedi?

Uçakta kedisini pusetten çıkardığı için kendisini uyaran kabine memuruna saldıran Dilan Çıtak Dörter, hızını alamayarak "Öyle üniformana güvenerek hareket etmeyeceksin, yerler seni koçum" diyerek polis memurunu da tehdit etti. Dilan Çıtak uçakta neden kavga etti, polise ne dedi?

DİLAN ÇITAK UÇAKTA NEDEN KAVGA ETTİ, POLİSE NE DEDİ?

Olayın yankıları sürerken Dilan Çıtak Dörter'in havalimanında polis memurunu tehdit ettiği anların görüntüsü de ortaya çıktı. Görüntüde Dilan'ın polis memuruna "Öyle üniformana güvenerek hareket etmeyeceksin, yerler seni koçum. Ne olacağını sanıyorsun delikanlı?" dediği duyuluyor.

Türk Hava Yolları'nın Bodrum- İstanbul seferini yapan uçakta bulunan İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Dörter ile kedisi için kendisini uyaran kabin memuru karakolluk oldu. Uçak İstanbul Havalimanı'na iniş yapmasının ardından kabin memurları, Dilan Çıtak Dörter'den şikayetçi oldu.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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