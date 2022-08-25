Oyuncu Didem Uzel birçok dizi ve filmlerde rol almıştır. Didem Uzel kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Didem Uzel, 1993 yılında Best Model of Turkey yarışmasında 2. oldu. Peki, Didem Uzel kimdir? Didem Uzel kaç yaşında, nereli? Didem Uzel Instagram hesabı!

Ünlü oyuncu ve manken olan Didem Uzel kaç yaşında, kimdir ve nereli olduğu sevenleri tarafından merak ediliyor. 1994 yılında Miss Turkey yarışmasında da ikinci olduktan sonra Avrupa Güzeli yarışmasında ikinci olan Didem Uzel kimdir, kaç yaşında olduğu araştırılıyor. Didem Uzel kimdir? Didem Uzel kaç yaşında, nereli? Didem Uzel biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

DİDEM UZEL KİMDİR?

Didem Uzel (d. 1971, Sakarya), Türk manken ve oyuncu. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil Bölümünde eğitim aldı. 1993 yılında Best Model of Turkey yarışmasında 2. oldu. 1994 yılında Miss Turkey yarışmasında da ikinci olduktan sonra Avrupa Güzeli yarışmasında ikinci oldu. Bunların dışında Eylül, Büyük Umutlar, Hızma, Yalan, Yürek Çığlığı, İki Aile, Doktorlar ve İntikam adlı dizilerde rol aldı.

Filmografi

2013 İntikam Leyla Saygın TV Dizisi

2012 N'apcaz Şimdi Özlem Sinema Filmi

2010 Dürüye'nin Güğümleri Helga TV Dizisi

2006-2008 Doktorlar Burçin TV Dizisi

2007 Şarkı Söylemek Lazım - Yarışma Programı

2006 İki Aile Serpil TV Dizisi

2005 Eylül Leyla TV Dizisi

2004 Yürek Çığlığı Buket TV Dizisi

2004 Büyük Umutlar Gamze TV Dizisi

2002 Hızma Selin TV Dizisi

2001 Dadı Nihal TV Dizisi

1999 Evimiz Olacak mı? Nazan TV Dizisi

1998 Üç Yapraklı Yonca - TV Dizisi

1997 Yalan - TV Dizisi

DİDEM UZEL INSTAGRAM HESABI

Didem Uzel Instagram hesabı "didemuzelsari" 300 binden fazla takipçisi bulunuyor.