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Didem Kınalı kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Didem Kınalı kaç yaşında, nereli? Didem Kınalı biyografisi!

Didem Kınalı kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Didem Kınalı kaç yaşında, nereli? Didem Kınalı biyografisi!
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Aramızda Kalmasın programının konuğu Didem Kınalı oldu. Canlı yayına konuk olan dansöz Didem Kınalı kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Peki, Aramızda Kalmasın konuğu Didem Kınalı kimdir? Didem Kınalı kaç yaşında, nereli?

Didem Kınalı, Aramızda Kalmasın programına konuk oldu. Canlı yayına çıkan dansöz Didem Kınalı kaç yaşında, kimdir ve nereli olduğu araştırılıyor. Aramızda Kalmasın konuğu Didem Kınalı kimdir? Didem Kınalı kaç yaşında, nereli? Didem Kınalı biyografisi! Aramızda Kalmasın konuğu Didem Kınalı kimdir? Didem Kınalı kaç yaşında, nereli? Didem Kınalı biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

DİDEM KINALI KİMDİR?

Didem Kınalı, 6 Haziran 1986 tarihinde Gaziosmanpaşa'da doğdu. Şişli Kuştepe'de büyüdü. Bir ablası ve bir de erkek kardeşi vardır. Annesi Selanik göçmeni bir oryantal, babası ise Yugoslav göçmeni ve darbukacıdır. Çocukluğu Roman mahallesinde geçti. İlkokul üçüncü sınıfa kadar okudu, çalışması gerektiği için ayrıldı ve dans etmeye başladı. Ama daha sonra liseyi bitirdi. Aktüel Dergisi'ne verdiği röportajda "Matematik dışında başarılı bir öğrenciydim. Okulu bırakmam ailemin değil, benim isteğimdi. Ama hâlâ okumayı istiyorum. Karar verdim okuyacağım, üniversiteye de gideceğim." açıklamalarında bulunmuştur.

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