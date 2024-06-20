Diamond Tema kimdir? Sorusu araştırılıyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bir sosyal medya hesabından paylaşılan, Hz. Muhammed ile ilgili kullanılan hakaret içerikli, çirkin ve provokatif ifadeler nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan 16 Haziran 2024'te resen soruşturma başlatıldığını belirtti. Peki, Diamond Tema kimdir? Diamond Tema gerçek adı ne? Diamond Tema kaç yaşında, nerde yaşıyor?

DİAMOND TEMA KİMDİR?

Diamond Tema, 1994 yılında Arnavutluk'ta doğmuştur. Agnostik bir yazar ve YouTuber olan Tema, 1996 yılında Türkiye'ye taşınmış ve eğitim hayatına burada başlamıştır. Türkiye'de askerliğini de tamamlayan Tema, Yunanistan ve İtalya'da yaklaşık iki yıl yaşamıştır. Kendini Türk olarak tanıtan Tema, yerel televizyon kanallarında iki yıl boyunca yayın yönetmenliği yapmış ve Osmanlı İmparatorluğu ile ilgili belgeseller çekmiştir.

Yaklaşık beş yıldır YouTube kanalında tarih, felsefe, din ve bilim konularında videolar yayımlayan Diamond Tema, "Agnostisizm ve İlâhi Tragedya" isimli kitabı ile de tanınmaktadır.

DİAMOND TEMA TUTUKLANDI MI?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bir sosyal medya hesabından paylaşılan, Hz. Muhammed ile ilgili kullanılan hakaret içerikli, çirkin ve provokatif ifadeler nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan 16 Haziran 2024'te resen soruşturma başlatıldığını belirtti.