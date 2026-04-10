Haberler

Hakan Safi'den Porto'ya sürpriz ziyaret

Hakan Safi'den Porto'ya sürpriz ziyaret
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Hakan Safi, Portekiz Ligi takımlarından Porto'yu ziyaret etti. Konuyla alakalı bir paylaşım yapan Safi, ''Sayın Andre Villas-Boas'ın misafiri olarak geldiğimiz Porto'da; futbol ve iş dünyasına dair sohbetler yaptığımız yemekte bir araya geldik'' dedi.

Fenerbahçe’nin eski yöneticisi ve Safi Holding Yönetim Kurulu Başkanı iş insanı Hakan Safi, Avrupa futbolunun ekol kulüplerinden biri olan FC Porto’ya gerçekleştirdiği ziyaretle dikkatleri üzerine çekti. Porto Başkanı Andre Villas-Boas ile bir araya gelen Safi, spor ve iş dünyasını buluşturan önemli temaslarda bulundu.

HAKAN SAFİ'DEN BAŞARI DİLEĞİ 

Portekiz’de gerçekleşen görüşmede, dünya futbolunun hem teknik direktörlük hem de başkanlık koltuğuna oturmuş ender isimlerinden biri olan Andre Villas-Boas, Hakan Safi’yi özel bir yemekte ağırladı. Samimi bir atmosferde geçen buluşmada, sadece futbolun geleceği değil, uluslararası yatırım fırsatları ve kulüp yönetimi modelleri de masaya yatırıldı.

Ziyaret sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Hakan Safi, yakın ilgisinden dolayı Villas-Boas’a teşekkürlerini iletti. Safi, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Dünya futbolunda hem teknik direktör hem de başkanlık yapmış kıymetli dostum FC Porto Başkanı Sayın Andre Villas-Boas’ın misafiri olarak Porto’daydık. Futbol ve iş dünyasına dair son derece verimli bir sohbet gerçekleştirdik. Andre’ye samimiyeti için teşekkür eder, Porto’ya şampiyonluk yolunda başarılar dilerim."

SPOR DÜNYASINDA BÜYÜK YANKI UYANDIRDI

Son dönemde A Milli Futbol Takımı'na verdiği destek ve spor yatırımlarıyla adından sıkça söz ettiren Hakan Safi'nin, Avrupa'nın dev kulüpleriyle kurduğu bu yakın temaslar, spor camiasında "yeni projelerin habercisi mi?" sorusunu da beraberinde getirdi. Özellikle Fenerbahçe’deki seçim süreci öncesinde gerçekleşen bu ziyaret, spor kamuoyunda geniş yankı buldu.

Cemre Yıldız
Haberler.com
Trump zaman verdi: Anlaşma olmazsa güç kullanırız

Trump masaya oturmadan gözdağı verdi! Anlaşma olmazsa...
İran, müzakereler başlamadan 'kırmızı çizgimiz' deyip 2 şart koştu

İran 'kırmızı çizgimiz' deyip 2 müzakere şartı koştu
İsrail, İspanya'yı Gazze Koordinasyon Merkezi'nden çıkardı! Netanyahu'dan tehdit gibi sözler

Netanyahu'dan NATO üyesi ülkeye tehdit gibi sözler

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hobi bahçeleri ne olacak? İşte Erdoğan'ın tartışmalı düzenleme için verdiği talimat

İşte Erdoğan'ın tartışmalı düzenleme için verdiği talimat
Barış Alper Yılmaz için resmi transfer açıklaması: Bizi aramadılar

Gözler transferindeydi! Barış Alper için resmi açıklama
Savaştaki iki devletin takası: 41 cenaze verip 1000 cenaze aldılar

Savaştaki iki devletin takası: 41 cenaze verip 1000 cenaze aldılar
Şampiyonlar Ligi'ni garantileyen ilk 4 takım belli oldu

Şampiyonlar Ligi'ni garantileyen ilk 4 takım şimdiden belli oldu
Hobi bahçeleri ne olacak? İşte Erdoğan'ın tartışmalı düzenleme için verdiği talimat

İşte Erdoğan'ın tartışmalı düzenleme için verdiği talimat
Tiryakiler dikkat! Sigara satışı yasaklanıyor, tarih de verildi

Sigara satışı yasaklanacak, tarih de verildi
Şampiyonluk hayalleri kuran Trabzonspor'a Onuachu şoku

Şampiyonluk hayalleri kuran Trabzonspor'da korkulan oldu