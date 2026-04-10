Hakan Safi'den Porto'ya sürpriz ziyaret

Fenerbahçe’nin eski yöneticisi ve Safi Holding Yönetim Kurulu Başkanı iş insanı Hakan Safi, Avrupa futbolunun ekol kulüplerinden biri olan FC Porto’ya gerçekleştirdiği ziyaretle dikkatleri üzerine çekti. Porto Başkanı Andre Villas-Boas ile bir araya gelen Safi, spor ve iş dünyasını buluşturan önemli temaslarda bulundu.

HAKAN SAFİ'DEN BAŞARI DİLEĞİ

Portekiz’de gerçekleşen görüşmede, dünya futbolunun hem teknik direktörlük hem de başkanlık koltuğuna oturmuş ender isimlerinden biri olan Andre Villas-Boas, Hakan Safi’yi özel bir yemekte ağırladı. Samimi bir atmosferde geçen buluşmada, sadece futbolun geleceği değil, uluslararası yatırım fırsatları ve kulüp yönetimi modelleri de masaya yatırıldı.

Ziyaret sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Hakan Safi, yakın ilgisinden dolayı Villas-Boas’a teşekkürlerini iletti. Safi, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Dünya futbolunda hem teknik direktör hem de başkanlık yapmış kıymetli dostum FC Porto Başkanı Sayın Andre Villas-Boas’ın misafiri olarak Porto’daydık. Futbol ve iş dünyasına dair son derece verimli bir sohbet gerçekleştirdik. Andre’ye samimiyeti için teşekkür eder, Porto’ya şampiyonluk yolunda başarılar dilerim."

SPOR DÜNYASINDA BÜYÜK YANKI UYANDIRDI

Son dönemde A Milli Futbol Takımı'na verdiği destek ve spor yatırımlarıyla adından sıkça söz ettiren Hakan Safi'nin, Avrupa'nın dev kulüpleriyle kurduğu bu yakın temaslar, spor camiasında "yeni projelerin habercisi mi?" sorusunu da beraberinde getirdi. Özellikle Fenerbahçe’deki seçim süreci öncesinde gerçekleşen bu ziyaret, spor kamuoyunda geniş yankı buldu.