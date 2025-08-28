DGS TERCİH KILAVUZU yayınlandı mı? 2025 DGS tercihleri ne zaman yapılacak?

Ösym tarafından yapılan son duyuruyla birlikte, adayların merakla araştırdığı "2025 DGS tercihleri ne zaman yapılacak?" sorusu da netlik kazandı. Böylece adaylar, tercih sürecini planlayabilecekleri kesin tarihlere ulaşmış oldu. Binlerce adayın heyecanla takip ettiği DGS tercih süreci resmen başladı. Peki, DGS tercih kılavuzu yayınlandı mı, 2025 DGS tercihleri hangi tarihler arasında yapılacak? İşte tüm detaylar…

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2025 Dikey Geçiş Sınavı (2025-DGS) tercih işlemleri, 28 Ağustos-04 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılacaktır.

DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 28 Ağustos 2025 tarihinde saat 10.15'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle elektronik ortamda yapabilecektir. Tercih işlemleri, 04 Eylül 2025 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

2025 DGS tercihleri 28 Ağustos'ta başladı ve 4 Eylül 2025 saat 23:59'a kadar sürecek. Bu tarihten sonra sistem kapanacağı için adayların tercihlerini zamanında tamamlamaları büyük önem taşıyor.