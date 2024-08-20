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DGS sonuçları neden açıklanmıyor? DGS bugün açıklanır mı? 16 Ağustos DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

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DGS sonuçları neden açıklanmıyor? DGS bugün açıklanır mı? 16 Ağustos DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS sonuçlarının açıklanma tarihi merak konusu oldu. 16 Ağustos'ta sonuçların açıklanması bekleniyor ancak henüz resmi bir duyuru yapılmadı. Adaylar, sonuçların açıklanıp açıklanmayacağını merakla bekliyor.

DGS sonuçlarına dair merak devam ediyor. Öğrenciler, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçlarının ne zaman açıklanacağını sabırsızlıkla bekliyor. Sonuçların ne zaman ve hangi platform üzerinden duyurulacağı araştırılıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı'nın (DGS) sonuçları için beklenti sürüyor. 14 Ağustos'ta açıklanması beklenen DGS sonuçları hala açıklanmadı. Peki, DGS sonuçları neden açıklanmıyor? DGS bugün açıklanır mı?

DGS SONUÇLARI NEDEN AÇIKLANMIYOR?

ÖSYM, 2 yıllık üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyenler için düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı'nın (DGS) sonuçları bekleniyor. DGS sonuçları belirlenen takvime göre, 14 Ağustos'ta açıklanacaktı.

DGS SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?

Adaylar, DGS sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

DGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

DGS sonuçları neden açıklanmıyor? DGS bugün açıklanır mı? 16 Ağustos DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçlarının açıklanmasının ardından, ÖSYM tarafından DGS tercih kılavuzunun yayımlanması bekleniyor. Bu kılavuz, adayların tercih süreçlerini doğru ve eksiksiz bir şekilde gerçekleştirmeleri için gerekli olan tüm bilgileri içerecek. Kılavuzda, tercih yapılacak programların kontenjanları, puan türleri, tercih işlemlerinin nasıl yapılacağı ve tercih süreciyle ilgili önemli tarihler detaylı olarak yer alacak.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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