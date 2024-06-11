2024 DGS sınavına katılacak adaylar için heyecanlı bir bekleyiş devam ediyor. Ancak, şu an için sınav yerlerinin açıklanmasıyla ilgili resmi bir duyuru yapılmamış durumda. ÖSYM'nin sınav tarihine yaklaşırken adaylara sınav giriş belgeleri ve sınav yerleri hakkında bilgi vermesi bekleniyor. DGS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI? DGS sınav giriş yerleri nereden, nasıl öğrenilir? İşte ayrıntılar...

DGS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınavların giriş belgeleri genellikle sınav tarihine yakın bir süre önce adayların erişimine açılıyor. Bu doğrultuda, 2024 DGS sınav giriş yerlerinin 16-21 Haziran tarihleri arasında açıklanması bekleniyor. Adaylar, belirtilen tarihler arasında ÖSYM'nin resmi web sitesi veya aday işlemleri sistemi üzerinden sınav giriş yerlerini kontrol edebilirler.

SINAV BELGELERİ NEREDEN ALINIR?

DGS sınav giriş belgelerine erişim sağlamak için adaylar ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranını kullanacaklar.

DGS NE ZAMAN?

2024 DGS, ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimine göre 30 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek. Sınavın sonuçları ise 14 Ağustos'ta açıklanacak.