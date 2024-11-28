Dexter ne zaman çıkacak, hangi platformda? Dexter: Original Sin konusu ne, oyuncuları kimler?

Dexter : Original Sin fragmanı yayınlanmasıyla, "Dexter ne zaman çıkacak, hangi platformda?" soruları gündeme geliyor. Dexter : Original Sin konusu ne, oyuncuları kimler olduğu merak ediliyor. Dexter yeni sezon ne zaman? Detaylar haberimizdedir…

DEXTER: ORGİNAL SİN KONUSU NEDİR?

"Dexter: Original Sin" dizisi, ünlü "Dexter" serisinin yan hikayesi olarak değerlendiriliyor. Bu yeni yapım, Dexter Morgan'ın geçmişine ışık tutarken, izleyicilere farklı bir cinayet zincirini takip etme imkanı sunuyor.

DEXTER: ORGİNAL SİN OYUNCULARI KİMLER?

Patrick Gibson

Hristiyan Slater

Molly Kahverengi

Christina Milian

Alex Şimizu

Reno Wilson

James Martinez

Patrick Dempsey

Michael C. Salonu

DEXTER: ORGİNAL SİN NE ZAMAN ÇIKACAK?

"Dexter: Original Sin" dizisi, 13 Aralık 2024'te izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor.

DEXTER: ORGİNAL SİN HANGİ PLATFORMDA?

"Dexter: Original Sin" dizisi, 13 Aralık 2024 tarihinde Paramount+ platformunda izleyiciyle buluşacak.