Dexter ne zaman çıkacak, hangi platformda? Dexter: Original Sin konusu ne, oyuncuları kimler?
Dexter ne zaman çıkacak? Dexter dizisi, "Dexter: Original Sin" fragmanının yayınlanmasıyla yeniden gündemde. İlk sezonlarında, Dexter'ın geceleri seri katil olarak suçluları kendi yöntemleriyle cezalandırdığı hikayesiyle büyük ilgi gören dizinin yeni serisi "Original Sin" merak konusu oldu ve izleyiciler detayları araştırmaya başladı. Peki, Dexter: Original Sin konusu ne, oyuncuları kimler?
Dexter : Original Sin fragmanı yayınlanmasıyla, "Dexter ne zaman çıkacak, hangi platformda?" soruları gündeme geliyor. Dexter : Original Sin konusu ne, oyuncuları kimler olduğu merak ediliyor. Dexter yeni sezon ne zaman? Detaylar haberimizdedir…
DEXTER: ORGİNAL SİN KONUSU NEDİR?
"Dexter: Original Sin" dizisi, ünlü "Dexter" serisinin yan hikayesi olarak değerlendiriliyor. Bu yeni yapım, Dexter Morgan'ın geçmişine ışık tutarken, izleyicilere farklı bir cinayet zincirini takip etme imkanı sunuyor.
DEXTER: ORGİNAL SİN OYUNCULARI KİMLER?
- Patrick Gibson
- Hristiyan Slater
- Molly Kahverengi
- Christina Milian
- Alex Şimizu
- Reno Wilson
- James Martinez
- Patrick Dempsey
- Michael C. Salonu
DEXTER: ORGİNAL SİN NE ZAMAN ÇIKACAK?
"Dexter: Original Sin" dizisi, 13 Aralık 2024'te izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor.
DEXTER: ORGİNAL SİN HANGİ PLATFORMDA?
"Dexter: Original Sin" dizisi, 13 Aralık 2024 tarihinde Paramount+ platformunda izleyiciyle buluşacak.