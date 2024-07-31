Devlet hastanesi çalışma saatleri ne? Devlet hastaneleri öğle arası kaçta?

Devlet hastanesi öğle arası ne zaman? Devlet hastanesi mesai saatleri nasıl? Devlet hastaneleri hangi gün hizmet veriyor, kaça kadar? 2024 Devlet hastaneleri çalışma saatleri ve diğer merak ettiğiniz soruların cevabı haberimizde…

DEVLET HASTANESİ ÇALIŞMA SAATLERİ

Devlet hastaneleri sabah 09:00'da açılıp, akşam 16:00'a kadar hizmet vermektedir. Öğle araları ise 12:30-13:30 arasıdır. Devlet hastaneleri, acil servis hariç cumartesi ve pazar günleri hizmet vermemektedir.

DEVLET HASTANELERİ HANGİ GÜNLER ÇALIŞIYOR?

Devlet hastaneleri poliklinik tarafında hafta içi her gün 09:00-16:00 arası hizmet vermektedir. Acil servis ise 7 gün 24 saat hizmet vermektedir. Alo 182'yi arayarak devlet hastanelerinden istediğiniz alanda randevu alabilirsiniz.