Üye Girişi
Haberler

Devlet hastanesi çalışma saatleri ne? Devlet hastaneleri öğle arası kaçta?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Devlet hastaneleri çalışma saatleri ne kadar? Devlet hastaneleri kaçta iş başı yapıyor, öğle araları kaçta? Ülke genelinde vatandaşın yoğun talep gösterdiği devlet hastaneleri ile ilgili merak edilen sorulardan biri de mesai saatleri… Peki Devlet hastaneleri kaçla kaç arası çalışıyor?

Devlet hastanesi öğle arası ne zaman? Devlet hastanesi mesai saatleri nasıl? Devlet hastaneleri hangi gün hizmet veriyor, kaça kadar? 2024 Devlet hastaneleri çalışma saatleri ve diğer merak ettiğiniz soruların cevabı haberimizde…

DEVLET HASTANESİ ÇALIŞMA SAATLERİ

Devlet hastaneleri sabah 09:00'da açılıp, akşam 16:00'a kadar hizmet vermektedir. Öğle araları ise 12:30-13:30 arasıdır. Devlet hastaneleri, acil servis hariç cumartesi ve pazar günleri hizmet vermemektedir.

DEVLET HASTANELERİ HANGİ GÜNLER ÇALIŞIYOR?

Devlet hastaneleri poliklinik tarafında hafta içi her gün 09:00-16:00 arası hizmet vermektedir. Acil servis ise 7 gün 24 saat hizmet vermektedir. Alo 182'yi arayarak devlet hastanelerinden istediğiniz alanda randevu alabilirsiniz.

Devlet hastanesi çalışma saatleri ne? Devlet hastaneleri öğle arası kaçta?

Betül Cirit
Betül Cirit
Haberler.com - Gündem

Devlet Hastanesi Devlet Hastanesi Gündem Sağlık Yaşam Haberler

Kapalıçarşı'da aralarında ünlü markaların da bulunduğu 500 kuyumcuya Maliye'den vergi baskını

Kapalıçarşı'da aralarında ünlü markaların da bulunduğu 500 kuyumcuya Maliye'den vergi baskını

 Hamas lideri İsmail Haniye, Tahran'da öldürüldü

Hamas lideri İsmail Haniye, Tahran'da öldürüldü

 Süleyman Soylu'dan Haniye'nin öldürülmesine ilişkin dikkat çeken paylaşım

Süleyman Soylu'dan Haniye'nin öldürülmesine ilişkin dikkat çeken paylaşım

Bakmadan Geçme

Gangster ne demek? Gangster kelime anlamı ne? Gangster kelimesi nerelerde kullanılır? Süper Kupa maç biletleri tükendi mi? Beşiktaş- Galatasaray Süper Kupa maçı ne zaman, saat kaçta? Bolu Dağı Tüneli ulaşıma kapatıldı mı? Bolu Dağı Tüneli neden ulaşıma kapatıldı, ne zaman açılacak? Devlet hastanesi çalışma saatleri ne? Devlet hastaneleri öğle arası kaçta? Nagehan Alçı'nın sevgilisi kim? Nagehan Alçı'nın Yunan sevgilisi Stavros Christodoulidis kim? Süper Lig'de görev yapacak hakemler açıklandı mı? Dayanıklı bahçe çiçekleri neler? Bahçe ve balkon çiçekleri hangileri? TÜRKİYE- DOMİNİK CUMHURİYETİ MAÇI CANLI İZLE || Türkiye- Dominik Cumhuriyeti voleybol maçı ne zaman, hangi kanalda? HAVA SICAKLIĞI HABERLERİ | Nem oranı yüzde kaç? 31 Temmuz hava durumu raporu! İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava sıcaklığı kaç derece? Teşkilat Altay kim? Tolga Sarıtaş kimdir, kaç yaşında ve hangi dizilerde oynadı? Yolcu, minibüs şoförünün kulağını ısırarak koparttı! Olay ne, nerede oldu? Sibel Suiçmez kimdir? NOW Çalar Saat konuğu Sibel Suiçmez kaç yaşında, nereli? Sibel Suiçmez biyografisi! Mehmet Ezildi kimdir? Mehmet Ezildi kimdir kaç yaşında, nereli? Kadir Ezildi'nin babası kim? Resmi Gazete bugün (31 Temmuz) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! Halit Meşal kimdir? Halit Meşal kaç yaşında, nereli? Halit Meşal'in görevi ne? Hayatı ve kariyeri hakkında bilgiler...
Hamas: İsmail Haniye'nin suikastı korkakça bir eylem, cezasız kalmayacak

Hamas: İsmail Haniye'nin suikastı korkakça bir eylem, cezasız kalmayacak
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title