Devlet Bahçeli sağlık durumu nedir? SON DAKİKA!

DEVLET BAHÇELİ SAĞLIK DURUMU NEDİR?

Devlet Bahçeli, 2025 yılının Şubat ayında geçirdiği planlı kalp kapakçığı operasyonu sonrası kısa süre içinde sağlığına kavuştu. Operasyon, Kocaeli Gebze'de bulunan Anadolu Sağlık Merkezi'nde başarıyla gerçekleştirildi. Tedavi sürecinin ardından Bahçeli taburcu edildi ve normal yaşamına döndü.