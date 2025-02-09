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Devlet Bahçeli iyileşti mi, sağlık durumu ne?

Devlet Bahçeli iyileşti mi, sağlık durumu ne?
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Kalp kapakçığı değiştirilen Bahçeli, "Malumlarınız olacağı üzere her insanın başına gelebilecek bir rahatsızlık devresinden geçerek tedavi sürecimin sonuna yaklaştım ve hamdolsun hızla iyileşme sürecine girdim" dedi. Devlet Bahçeli iyileşti mi, sağlık durumu ne?

Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle kalp kapakçığı değiştirilen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Her insanın başına gelebilecek bir rahatsızlık devresinden geçtiğini belirten Bahçeli "Tedavi sürecimin sonuna yaklaştım ve hamd olsun hızla iyileşme sürecine girdim" ifadelerini kullandı. Devlet Bahçeli iyileşti mi, sağlık durumu ne?

"DOKTORLARIMA ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklaması şu şekilde; "Hepinizi en kalbi duygularımla birlikte kemali hürmet ve muhabbet hislerimle selamlıyorum. Malumlarınız olacağı üzere her insanın başına gelebilecek bir rahatsızlık devresinden geçerek tedavi sürecimin sonuna yaklaştım ve hamd olsun hızla iyileşme sürecine girdim. Bu kapsamda şifayı bahşeden Rabbim'e şükrediyorum. Tıbbın tüm imkanlarını seferber eden, ihmal ve ihtiyatsızlığı bütünüyle dışlayarak hiçbir ayrıntıyı gözden ve dikkatten kaçırmayan, muayene ve müdahale süreçlerinde insanüstü çalışma azmi sergileyen muhterem doktorlarıma ve sağlık çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyorum.

"BEDDUA EDENLERİN ALAYINI CENAB-I ALLAH'A HAVALE EDİYORUM"

Yanı sıra geçmiş olsun dileklerini ileten, arayıp hal hatır soran, dualarıyla ve iyi niyet temennileriyle mesajlarını ulaştıran bütün dava arkadaşlarıma, milletimizin her güzel insanına, hayatımın farklı veçhelerinde tanıdığım bildiğim değerli şahsiyetlere gönülden saygı ve sevgilerimi paylaşıyor özellikle teşekkür ediyorum. Beddua edenlere gelince, onların alayını Cenab-ı Allah'a havale ediyorum. Bugün partimizin kuruluşunun 56'ncı yıldönümüdür.

Fazilet, feragat ve fedakarlık timsali camiamızla yüz yüze dertleşmeyi, geçmişi anmayı ve kuruluşumuzun aziz hatıralarını gelecek hedeflerimizle cem ederek konuşmayı çok arzu ederdim. Hatta 56 yılın muhtevalı bir muhasebesiyle Milliyetçi Hareket Partisi'nin Türk demokrasi ve siyaset hayatındaki özgül ağırlığını, üzerinde oynanan oyunları, yapılan operasyonları, bitmeyen saldırıları, tükenmeyen ihanetleri, sipariş ve bağlantılı kopuşları dönem dönem anlatarak tarihi bir yüzleşme sayfasını aralamayı da düşünüyordum. Allah ecelden aman verdiği müddetçe bu gayenin tecellisine er ya da geç bilcümle halinde mutlaka şahitlik edilecektir. Hayatını davasına, vatanına ve milletine adamış bir Ülkücü olarak üstlendiğim tarihi sorumluluğun, başımın üstünde taşıdığım değer ve emanetlerin her zaman bilincinde oldum.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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