DEVA Partisi Torbalı adayı Serkan Yaşar kimdir? 2024 DEVA Partisi İzmir Torbalı belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Torbalı belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi İzmir Torbalı adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Torbalı Belediye Başkan Adayı Serkan Yaşar kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

SERKAN YAŞAR KİMDİR?

Serkan Yaşar, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Torbalı belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ TORBALI ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Torbalı adayı belli oldu. DEVA Partisi Torbalı Belediye Başkan Adayı Serkan Yaşar oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.