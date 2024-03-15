DEVA Partisi Tekman adayı Yakup Doğan kimdir? 2024 DEVA Partisi Erzurum Tekman belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Tekman belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Erzurum Tekman adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Tekman Belediye Başkan Adayı Yakup Doğan kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

YAKUP DOĞAN KİMDİR?

Yakup Doğan, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Tekman belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ TEKMAN ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Tekman adayı belli oldu. DEVA Partisi Tekman Belediye Başkan Adayı Yakup Doğan oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.