DEVA Partisi Silifke adayı Kenan Demir kimdir? 2024 DEVA Partisi Mersin Silifke belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Silifke belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Mersin Silifke adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Silifke Belediye Başkan Adayı Kenan Demir kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

KENAN DEMİR KİMDİR?

Kenan Demir, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Silifke belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ SİLİFKE ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Silifke adayı belli oldu. DEVA Partisi Silifke Belediye Başkan Adayı Kenan Demir oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.