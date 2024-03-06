DEVA Partisi Siirt adayı Rıdvan Çelik kimdir? 2024 DEVA Partisi Siirt belediye başkan adayı kim?

DEVA Partisi Siirt belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Siirt adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Siirt Belediye Başkan Adayı Rıdvan Çelik kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

RIDVAN ÇELİK KİMDİR?

Rıdvan Çelik, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Siirt belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ SİİRT ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Siirt adayı belli oldu. DEVA Partisi Siirt Belediye Başkan Adayı Rıdvan Çelik oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.