DEVA Partisi Sakarya adayı Mehmet Erdoğan kimdir? 2024 DEVA Partisi Sakarya belediye başkan adayı kim?

DEVA Partisi Sakarya belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Sakarya adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Sakarya Belediye Başkan Adayı Mehmet Erdoğan kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

MEHMET ERDOĞAN KİMDİR?

Mehmet Erdoğan, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Sakarya belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ SAKARYA ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Sakarya adayı belli oldu. DEVA Partisi Sakarya Belediye Başkan Adayı Mehmet Erdoğan oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.