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DEVA Partisi Saimbeyli adayı Mustafa Kara kimdir? 2024 DEVA Partisi Adana Saimbeyli belediye başkan adayı kim oldu?

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DEVA Partisi'nin Adana Saimbeyli belediye başkan adayı, Saimbeyli ilçesinde yaşayan vatandaşlar tarafından merak ediliyordu. Seçmen tarafından 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi Saimbeyli adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Saimbeyli Belediye Başkan Adayı Mustafa Kara kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları!

DEVA Partisi Saimbeyli belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Adana Saimbeyli adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Saimbeyli Belediye Başkan Adayı Mustafa Kara kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

MUSTAFA KARA KİMDİR?

Mustafa Kara, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Saimbeyli belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ SAİMBEYLİ ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Saimbeyli adayı belli oldu. DEVA Partisi Saimbeyli Belediye Başkan Adayı Mustafa Kara oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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