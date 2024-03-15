DEVA Partisi Mezitli adayı Nihat Özen kimdir? 2024 DEVA Partisi Mersin Mezitli belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Mezitli belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Mersin Mezitli adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Mezitli Belediye Başkan Adayı Nihat Özen kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

NİHAT ÖZEN KİMDİR?

Nihat Özen, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Mezitli belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ MEZİTLİ ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Mezitli adayı belli oldu. DEVA Partisi Mezitli Belediye Başkan Adayı Nihat Özen oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.