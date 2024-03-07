DEVA Partisi Mersin adayı Güran Dinçer kimdir? 2024 DEVA Partisi Mersin belediye başkan adayı kim?

DEVA Partisi Mersin belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Mersin adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Mersin Belediye Başkan Adayı Güran Dinçer kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

GÜRAN DİNÇER KİMDİR?

Güran Dinçer, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Mersin belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ MERSİN ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Mersin adayı belli oldu. DEVA Partisi Mersin Belediye Başkan Adayı Güran Dinçer oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.