DEVA Partisi Karaisalı adayı Ayhan Avcı kimdir? 2024 DEVA Partisi Adana Karaisalı belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Karaisalı belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Adana Karaisalı adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Karaisalı Belediye Başkan Adayı Ayhan Avcı kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

AYHAN AVCI KİMDİR?

Ayhan Avcı, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Karaisalı belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ KARAİSALI ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Karaisalı adayı belli oldu. DEVA Partisi Karaisalı Belediye Başkan Adayı Ayhan Avcı oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.