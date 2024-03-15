DEVA Partisi Kale adayı Nihat Şener kimdir? 2024 DEVA Partisi Malatya Kale belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Kale belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Malatya Kale adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Kale Belediye Başkan Adayı Nihat Şener kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

NİHAT ŞENER KİMDİR?

Nihat Şener, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Kale belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ KALE ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Kale adayı belli oldu. DEVA Partisi Kale Belediye Başkan Adayı Nihat Şener oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.