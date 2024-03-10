DEVA Partisi Haymana adayı Mehmet Alişan Yaşar kimdir? 2024 DEVA Partisi Ankara Haymana belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Haymana belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Ankara Haymana adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Haymana Belediye Başkan Adayı Mehmet Alişan Yaşar kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

MEHMET ALİŞAN YAŞAR KİMDİR?

Mehmet Alişan Yaşar, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Haymana belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ HAYMANA ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Haymana adayı belli oldu. DEVA Partisi Haymana Belediye Başkan Adayı Mehmet Alişan Yaşar oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.