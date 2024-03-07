DEVA Partisi Hatay adayı Murat Çelik kimdir? 2024 DEVA Partisi Hatay belediye başkan adayı kim?

DEVA Partisi Hatay belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Hatay adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Hatay Belediye Başkan Adayı Murat Çelik kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

MURAT ÇELİK KİMDİR?

Murat Çelik, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Hatay belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ HATAY ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Hatay adayı belli oldu. DEVA Partisi Hatay Belediye Başkan Adayı Murat Çelik oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.