DEVA Partisi Harmancık adayı Mehmet Ferdi Ayaz kimdir? 2024 DEVA Partisi Bursa Harmancık belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Harmancık belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Bursa Harmancık adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Harmancık Belediye Başkan Adayı Mehmet Ferdi Ayaz kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

MEHMET FERDİ AYAZ KİMDİR?

Mehmet Ferdi Ayaz, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Harmancık belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ HARMANCIK ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Harmancık adayı belli oldu. DEVA Partisi Harmancık Belediye Başkan Adayı Mehmet Ferdi Ayaz oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.