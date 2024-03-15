DEVA Partisi Halkapınar adayı Sema Yeşiler kimdir? 2024 DEVA Partisi Konya Halkapınar belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Halkapınar belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Konya Halkapınar adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Halkapınar Belediye Başkan Adayı Sema Yeşiler kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

SEMA YEŞİLER KİMDİR?

Sema Yeşiler, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Halkapınar belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ HALKAPINAR ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Halkapınar adayı belli oldu. DEVA Partisi Halkapınar Belediye Başkan Adayı Sema Yeşiler oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.