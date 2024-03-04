DEVA Partisi Gaziantep belediye başkan adayı kim? 2024 DEVA Partisi Gaziantep adayı Ekrem Kurt kimdir?

DEVA Partisi Gaziantep belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Gaziantep adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Gaziantep Belediye Başkan Adayı Ekrem Kurt kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

DEVA PARTİSİ GAZİANTEP ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Gaziantep adayı belli oldu. DEVA Partisi Gaziantep Belediye Başkan Adayı Ekrem Kurt oldu.

EKREM KURT KİMDİR?

Ekrem Kurt, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Gaziantep belediye başkan adayı olmuştur.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.