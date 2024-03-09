DEVA Partisi Esenyurt adayı Mehmet Faruk Ertekin kimdir? 2024 DEVA Partisi İstanbul Esenyurt belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Esenyurt belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi İstanbul Esenyurt adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Esenyurt Belediye Başkan Adayı Mehmet Faruk Ertekin kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

MERHMET FARUK ERTEKİN KİMDİR?

Mehmet Faruk Ertekin, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Esenyurt belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ ESENYURT ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Esenyurt adayı belli oldu. DEVA Partisi Esenyurt Belediye Başkan Adayı Mehmet Faruk Ertekin oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.